Мехико, , 12:57 — REGNUM Власти мексиканского штата Герреро обнаружили 31 марта автомобиль с изуродованными останками шести человек, завернутыми в пластиковые пакеты. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

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Автомобиль был найден в одном из наиболее криминальных районов Герреро. Жертв связывают с местными криминальными наркогруппировками. Вероятнее всего они пострадали в разборках между бандами. Полиция приступила к расследованию происшествия и поискам владельца автомобиля.

Согласно заявлениям местных СМИ, головы погибших были выставлены напоказ на крыше автомобиля.

Количество находок изувеченных тел, демонстративно оставляемых в общественных местах, увеличилось в последние годы. Первый подобный случай в Герреро был зафиксирован в 2006 году: головы были оставлены перед зданием правительства, а 6 июня 2021 года, в разгар выборов, две головы были найдены перед избирательным участком. В январе 2022 года преступники бросили автомобиль с десятью телами перед штаб-квартирой правительства.

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