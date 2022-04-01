Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга поймали группу аферистов, обманывавших состоятельных мужчин на романтических свиданиях и похищавших у них деньги. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресс-служба МВД РФ Член группы аферистов

Как выяснилось, злоумышленники искали будущих жертв на сайтах знакомств. После недолгой переписки девушки приглашали своих ухажеров в подставные рестораны в центре города. Для этого мошенники арендовали помещения бывших ресторанов, создавая вид, что они еще работают. На свидания девушки приезжали на автомобилях премиум-класса с водителем. В разговорах они упоминали, что живут роскошной жизнью, рассказывали о своих богатых родителях и наследстве.

Как правило романтическую встречу прерывал звонок «отца», который просил срочно привезти документы. Злоумышленница предлагала очарованному мужчине перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником.

«Стоит отметить, что сумма счета варьировалась от 15 до 100 тыс. рублей, — рассказала Ирина Волк, пояснив, что у входа девушку уже поджидал автомобиль. Проехав несколько кварталов, водитель высаживал ее, и та, по команде сообщников, направлялась на следующую встречу. «Номер телефона предыдущего кавалера девушка заносила в черный список. Деньги, полученные от мужчин за заказы, соучастники похищали», — рассказала представитель МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемых организаторов группы и ее участников, которые орудовали в Петербурге на протяжении почти 2,5 лет. По предварительным данным, в день их жертвами становились порядка 25 человек. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

"Полицейские установили и задержали десятерых подозреваемых, среди которых несовершеннолетние девушки. Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила Ирина Волк.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что в связи с тем, что в преступную деятельность были вовлечены несовершеннолетние девушки, материалы уголовных дел направлены для рассмотрения вопроса о передаче в следственные органы СК России.

«Сотрудники уголовного розыска, которые продолжают устанавливать все факты деятельности организованной группы, предлагают пострадавшим от действий мошенников позвонить, либо написать в мессенджерах по телефону: +7(911)797−03−60», — подчеркнули в Главке.

Видео: пресс-служба МВД России.