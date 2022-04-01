Штат Северная Каролина, США, , 12:51 — REGNUM Американский актёр Эдди Мёрфи собирается принять участие в съёмках байопика о музыканте Джордже Клинтоне. Соответствующую информацию вечером 31 марта опубликовало издание Deadline.

Эдди Мёрфи Цитата из к/ф «Мистер Чёрч». реж Брюс Бересфорд. 2016. США

Ожидается, что актёр сыграет главную роль в проекте, который раскроет путь Клинтона от детства в Северной Каролине (США) до мировой славы. Также Мёрфи выступит продюсером ленты.

Напомним, что Джордж Клинтон считается одним из основателей музыкального направления «фанк». Помимо сольной деятельности, артист также выступал в составах групп Parliament и Funkadelic, особенно популярных в США в 20 веке.

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