Салехард, , 12:33 — REGNUM На фоне антироссийских санкций и ухода с рынка России западных брендов одежды бренд одежды «Yamal из Салехарда расширяет свой ассортимент и рынок сбыта, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Одежда sdnet01

В данный момент одежда бренда продается в Ноябрьске, Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском, также в планах открытие магазинов в Надыме и Тюмени, и налаживание сотрудничества с крупными интернет-магазинами.

При этом предприятие использует китайское оборудование и турецкие ткани и фурнитура, а потому тут не ожидают трудностей с комплектующими и материалами для производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семья фермеров Елемесовых из Ямало-Ненецкого автономного округа готова увеличить производство куриного мяса.

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