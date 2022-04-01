Москва, , 13:18 — REGNUM Неравнодушие, высокий интеллект, привычка к спорту и самосовершенствованию — такими качествами должен обладать современный врач. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 1 апреля на встрече со студентами-волонтёрам, участвующими в борьбе с распространением COVID-19.

Михаил Мурашко Минздрав России

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По его словам, врачи должны своим примером приобщать пациентов к здоровому образу жизни. Кроме того, врач должен быть человеком с высоким интеллектом, чередующим повседневную нагрузку, например, активно вовлеченным в искусство.

«Мы точно должны быть людьми неравнодушными, мы должны быть постоянно самосовершенствующимися, мы однозначно должны быть спортивными, подтянутыми, это для любого врача такое требование, чтобы убедить пациента в здоровом образе жизни», — подчеркнул Мурашко.

Он рассказал, что сам начинает утро с зарядки и следит за питанием.

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