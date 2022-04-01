Пермь, 1 апреля 2022, 12:32 — REGNUM В Перми сегодня, 1 апреля, личному составу УМВД города представили нового начальника — полковника внутренней службы Станислава Кравченко. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Нового руководителя городским полицейским представил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов. Он отметил, что главного полицейского Перми отличает высокий профессионализм, мужество и преданность делу
Добавим, полковник внутренней службы Станислав Кравченко родился в 1970 году. Имеет дипломы филолога и юриста. В органах внутренних дел служит с 1993 года. Начинал работу в должности следователя следственного отдела ОВД Орджоникидзевского района Перми. В мае 2017 года назначен на должность заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю.