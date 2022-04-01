Пермь, , 12:32 — REGNUM В Перми сегодня, 1 апреля, личному составу УМВД города представили нового начальника — полковника внутренней службы Станислава Кравченко. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Церемония представления нового начальника УМВД по Перми 59.мвд.рф

Нового руководителя городским полицейским представил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов. Он отметил, что главного полицейского Перми отличает высокий профессионализм, мужество и преданность делу

Добавим, полковник внутренней службы Станислав Кравченко родился в 1970 году. Имеет дипломы филолога и юриста. В органах внутренних дел служит с 1993 года. Начинал работу в должности следователя следственного отдела ОВД Орджоникидзевского района Перми. В мае 2017 года назначен на должность заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю.