Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Грузия не заслужила такого негативного отношения, которое к ней проявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ладо Кахадзе изданию Georgian Times.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал решение Зеленского отозвать из Грузии посла. По мнению депутата, это было сделано незаслуженно. Кахадзе отметил, что Белоруссия помогает России в проведении спецоперации, но украинского посла из Минска не отозвали.

По мнению грузинского депутата, это объясняется незрелостью украинского президента. Кахадзе выразил надежду, что он изменится.

«Для меня это (отношение Зеленского, прим. — ИА REGNUM) неприемлемо. По крайней мере, когда он вырастет и повзрослеет, то поймёт, какие плохие слова сказал в адрес грузин», — сказал политик.

Напомним, Зеленский отозвал украинского посла из Грузии для консультаций 1 марта, назвав позицию Тбилиси «неморальной» из-за отказа поддержать санкции. 30 марта он заявил, что отзывает главу дипмиссии окончательно, так как тот не смог добиться, чтобы Грузия поддержала киевский режим.

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