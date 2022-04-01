Тбилиси, 1 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Грузия не заслужила такого негативного отношения, которое к ней проявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ладо Кахадзе изданию Georgian Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Он прокомментировал решение Зеленского отозвать из Грузии посла. По мнению депутата, это было сделано незаслуженно. Кахадзе отметил, что Белоруссия помогает России в проведении спецоперации, но украинского посла из Минска не отозвали.

По мнению грузинского депутата, это объясняется незрелостью украинского президента. Кахадзе выразил надежду, что он изменится.

«Для меня это (отношение Зеленского, прим. — ИА REGNUM) неприемлемо. По крайней мере, когда он вырастет и повзрослеет, то поймёт, какие плохие слова сказал в адрес грузин», — сказал политик.

Напомним, Зеленский отозвал украинского посла из Грузии для консультаций 1 марта, назвав позицию Тбилиси «неморальной» из-за отказа поддержать санкции. 30 марта он заявил, что отзывает главу дипмиссии окончательно, так как тот не смог добиться, чтобы Грузия поддержала киевский режим.