Смоленск, 1 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Проверку информации о возгорании на территории детского оздоровительного лагеря начали смоленские следователи, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Ранее в СМИ появилось сообщение о возгорании в детском оздоровительном лагере «Прудок», в котором в настоящее время проходит профильная смена «Юнармейцы» с участием 189 детей.

Следственные органы начали доследственную проверку. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям ответственным за пожарную безопасность в детском учреждении.