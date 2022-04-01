Москва, , 12:31 — REGNUM Заявления японского министерства промышленности о поиске новых поставщиков стратегических товаров вместо российских выглядят как крик о помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сообщениям в прессе, Япония разработает планы по укреплению цепочек поставок. На это нужно время. Ведь даже если у них есть конкретные идеи и предложения, связи формируются и налаживаются не за день и не за неделю. Также сообщается, что Япония намерена обратиться к странам – производителям нефти и газа с просьбой увеличить производство энергоресурсов. В текущих условиях Япония явно не единственная, кто просит об этом. А надежды на альтернативные страны-поставщики не соответствуют их возможностям обеспечить всех желающих такими объемами, которые бы компенсировали поставки России», — сказала Рожанская.

По ее словам, через какое-то время рынок как-то приспособится к новым условиям, и, возможно, будут открыты новые месторождения и найдена замена нефти, газу.

«Речь про альтернативные источники ведётся уже давно. Но пока никто не смог ими заменить традиционные. Поэтому заявления и намерения Японии скорее выглядят как крик о помощи. Потому что замены [российским поставкам] в ближайшем будущем без ущерба экономике нет», — сказала Рожанская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что пока не может высказаться об условиях отмены санкций против России.

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