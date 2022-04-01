Москва, , 15:35 — REGNUM В России, благодаря нацпроекту «Образование», стартовал новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». Как сообщает 1 апреля rsv.ru, этот самый массовый проект для детей и подростков помогает школьникам не только в получении предметных знаний, но и в развитии навыков, которые пригодятся им в современном мире — умения творчески мыслить, работать в команде, решать нестандартные задачи и проявлять организаторские способности.

Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» Пресс-служба «Большой перемены»

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Принять участие могут школьники с 5 по 10 классы и студенты 1−3 курсов учреждений среднего специального образования, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и, конечно, проявить себя. Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по одному миллиону рублей на образование, запуск стартапа и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Третий год подряд конкурс «Большая перемена» стартует на площадке «Точки рождения инноваций» НИТУ «МИСиС».

"С момента старта «Большой перемены» в 2020 году «МИСиС является вузом-партнером этого всероссийского конкурса, объединяющего миллионы талантливых школьников России и мира. Университет в своей деятельности исходит из принципа Student First — «Студент прежде всего», формируя экосреду креативности и творчества для развития способностей и талантов каждого обучающегося, поэтому нам близка философия этого масштабного и яркого проекта. Благодаря «Большой перемене» школьники реализуют свои проекты в науке, технопредпринимательстве, экологии, волонтерстве, журналистике и в других сферах. Уверена, что полученный опыт и навыки позволят участникам претворить в жизнь свои идеи, найти друзей и единомышленников, поступить в ведущие вузы страны», — отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

В новом сезоне конкурса, помимо российских школьников, смогут принять участие и граждане иностранных государств, свободно владеющие русским языком. Финал для них впервые пройдет в Международном детском центре «Артек».

"Всероссийское движение «Вдохновители» приняло участие в финале конкурса «Большая Перемена». Наши эксперты, и я в том числе, были приятно удивлены высокому уровню подготовленных проектов. Много молодых ребят уже имеют цель в жизни, и идут к ее реализации большими шагами. Они искренне хотят становиться лучше и прикладывают к этому большие усилия. Надеемся, что наша обратная связь поможет им усовершенствовать свои проекты», — отметил руководитель Всероссийского движения «Вдохновители» Михаил Палей.

«В «Большой перемене» я нашла друзей, с которыми мы вместе поверили в возможность реализовать проект, направленный на просвещение общества в отношении проблемы буллинга — Социальную театральную лабораторию «Надо поговорить!» А живые беседы с успешными людьми невероятно зарядили меня на создание моего первого авторского спектакля «Один», видеоверсия которого выйдет на телеканале «Россия-Культура», — поделилась победитель конкурса «Большая перемена» в направлении «Твори!» Елизавета Кочеткова (Москва).

Другой победитель конкурса (направление «Расскажи о главном!») — Андрей Лебедев из Воронежской области — рассказал о своей поездке в Арктику:

«Я смог понять и увидеть свой потенциал и то, что быть собой в наше время все ещё очень ценится. Благодаря «Большой перемене» я ощутил всю ответственность за наш мир, побывав на Северном полюсе с экспедицией «Ледокол знаний», ведь когда ты стоишь на льду, а под тобой 4 километра воды, то в тебе меняются ценности и взгляды на мир».

«С «Большой переменой» в душе точно испытываю «магию полёта», которая даёт возможность каждый день двигаться ближе к заветной мечте — летать! С победой в конкурсе я смог приобрести собственный домашний авиатренажёр, меня пригласили на индивидуальную экскурсию в аэропорт «Платов» с его сотрудниками и представителями авиакомпании «Россия», — рассказал победитель конкурса «Большая перемена» в направлении «Познавай Россию!» Дмитрий Шин.

Благодаря «Большой перемене» я поняла, что могу действительно менять мир вокруг, рассказала победитель конкурса в направлении «Меняй мир!» Варвара Черкасова (Амурская область). Сейчас она координирует региональную команду «Большой перемены» и работает с администрацией своего города над реализацией урбанистических проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. Конкурс

«Большая перемена» реализуется с 2020 года, в первом сезоне «Большой перемены» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, в 2021 году к проекту присоединились более 2,5 миллиона учеников 5−10 классов и студентов колледжей, из них 1 129 083 — ученики 5−7 классов, 1 003 018 — ученики 9−11 классов, 410 365 — студенты СПО и 4 937 — иностранные граждане).