Архангельск, 1 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Призывники из Архангельской области будут направляться в воинские части и подразделения Северного и Балтийского флотов, в войска Западного военного округа. Об этом сообщил военный комиссар Архангельской области Александр Севастей.

Mil.ru Осенний призыв

«Никаких нововведений в организации весеннего призыва в этом году нет. Как и в прошлом году, призывная кампания будет проходить с учетом мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Из Архангельской области на военную службу по призыву планируется направить порядка тысячи человек», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 апреля стартовал весенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить более 134 тысяч граждан.