Донецк, 1 апреля 2022, 12:28 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики освободили и установили полный контроль над 136 населенными пунктами. Об этом 1 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.