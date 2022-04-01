Донецк, 1 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики освободили и установили полный контроль над 136 населенными пунктами. Об этом 1 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По состоянию на 1 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 136 населенными пунктами», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.