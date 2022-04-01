Курск, , 12:28 — REGNUM В Курск из Санкт-Петербурга прибыл груз с гуманитарной помощью — одеждой, обувью, продуктами и предметами первой необходимости. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, со склада Аварийно-спасательной службы гуманитарную помощь направят в пункты временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР.

Гуманитарная помощь Пресс-служба администрации Курской области

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В регионе сбор гуманитарной помощи ведется с 21 февраля. За это время собрано более 70 тонн продуктов, одежды и предметов первой необходимости. Помощь передают и мирным гражданам, которые сейчас находятся в ДНР, ЛНР, и в граничащие с Россией районы Украины.

В Курской области размещены 1372 вынужденных переселенца из ДНР и ЛНР, в том числе более 800 детей.