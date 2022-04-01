Самара, , 12:28 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о многомиллионном хищении средств одного из банков утверждено в Самарской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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«По версии следствия, что в период с августа 2014 года по август 2015 года председатель наблюдательного совета АО «ФИА-Банк» вместе с обвиняемыми и не установленными следствием лицами, в том числе из сотрудников банка, используя подконтрольные им организации ООО «Трансойл», ООО ТК «Трансойл» и ООО «Пензавтодор» обеспечили заключение кредитных договоров, заведомо зная о невозможности возврата средств», — говорится в сообщении.

По версии следствия, на счета этих фирм были перечислены кредиты на общую сумму 852 млн рублей, которые были похищены.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу по обвинению двух лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве, а также в пособничестве в мошенничестве.

Материалы дела в ближайшее время будут направлены в Автозаводский районный суд г. Тольятти, где будут рассмотрены по существу.

Сообщается, что расследование уголовного дела в отношении председателя наблюдательного совета было временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.