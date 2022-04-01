Саранск, 1 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Мордовии завершили расследование уголовное дела в отношении врача-психиатра одного из медицинских учреждений по обвинению в служебном подлоге и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Водительское удостоверение

Установлено, что обвиняемый получил взятку в размере 25 тыс. рублей за выдачу справки об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством жителю республики. На основании данной справки мужчина получил медицинское заключение, которое он передал в местное отделение ГИБДД МВД по республике, обеспечив себе право получения водительского удостоверения.

При этом врач знал, что мужчина имеет психическое заболевание, которое является противопоказанием для получения прав.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности специалистов УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД по республике.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области осуждены бывшие руководители «Тагилбанка», признанного ране банкротом. Троим подсудимым вменяли фальсификацию документов, а одному из них также подстрекательство к совершению такой фальсификации.

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