Сидней, Австралия, , 12:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса 1 апреля подтвердили, что еще двое жителей штата заразились смертельным японским энцефалитом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Малярийный комар (сс) Dunpharlain

В общей сложности уже десять жителей Нового Южного Уэльса подхватили инфекцию, причем два последних подтвержденных случая заболевания произошли в регионе Риверина.

«Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс призвало людей сохранять бдительность и принимать меры предосторожности против укусов комаров, особенно в районе Северных рек, где наводнение вызвало увеличение местных популяций комаров», — пишут журналисты.

Отмечается, что японский энцефалит распространяется комарами, но не может передаваться от человека к человеку.