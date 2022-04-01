Брюссель, 1 апреля 2022, 12:25 — REGNUM Глава дипломатии европейского союза Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства ЕС в черный список. Об этом Боррель написал в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что враждебные действия Евросоюза не будут оставлены Москвой без ответа.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»
Читайте также: В МИД России пообещали ответить на враждебные действия Евросоюза