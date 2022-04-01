Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге набрали более ста контролёров общественного транспорта. При наступлении следующих этапов реформы их число будет увеличиваться. Об этом 1 апреля заявил глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия Кондуктор и пассажир в Петербурге

Контролёры будут иметь специальную форму и будут оснащены видеорегистраторами, установленными на груди. В случае возникновения каких-то конфликтов с контролёрами, которые работают на маршрутной сети, можно будет проверить инцидент, изучив видеозапись.

«На маршрутах государственных перевозчиков «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» там, где пассажиронапряжённые маршруты, у нас кондукторная система сохраняется. Бескондукторная система введена на тех маршрутах, которые у нас обслуживают коммерческие перевозчики», — пояснил Кирилл Поляков.

Он заверил, что петербуржцам во время проезда в условиях новой транспортной модели обслуживания нужно быть спокойными и ездить в транспорте с удовольствием.

Отметим, на сегодняшний день безбилетный проезд грозит нарушителю штрафом в размере 500 рублей. Однако Законодательное собрание Петербурга работает над законопроектом для увеличения его размера до 2500 рублей.

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