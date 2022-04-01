Канберра, 1 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Энтони Альбаниз, выступая 1 апреля в Палате представителей Австралии, пообещал выделить дополнительно 2,5 миллиарда долларов на уход за престарелыми. Глава лейбористов также пообещал назначить медсестер в каждом доме престарелых в случае своего прихода к власти на предстоящих федеральных выборах, передает телеканал Nine News.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

Не упустил шанса Альбаниз раскритиковать бюджет на 2022 финансовый год, представленный правительством во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном. Лидер лейбористов обвинил правительство Моррисона в раздаче «разовых подачек, чтобы выиграть выборы».

Говоря о своей экономической программе Альбаниз подчеркнул, что его партия сделала ставку на климатическое «обновление, а не революцию», и пообещал «положить конец климатическим войнам». По расчетам лейбористов, их климатическая политика позволит австралийцам экономить на счетах за электроэнергию 275 долларов в течение следующих четырех лет.

Альбаниз также пообещал создать 604 000 рабочих мест к 2030 году в рамках зеленого перехода.