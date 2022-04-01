Борисоглебск, Воронежская область, , 12:23 — REGNUM Бывший начальник Борисоглебского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области признан виновным в получении взятки в крупном размере. Решение вынес Борисоглебской городской суд 1 апреля, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено судом, с июля по ноябрь 2020 года фигурант дела получил от представителя юридического лица 35 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за составление и направление в суд представления о продлении осужденной испытательного срока по приговору суда, а также возложении обязанности в виде официального трудоустройства в целях возмещения ущерба, причиненного юридическому лицу. Задержан правоохранителями руководитель филиала был при получении второй части взятки — 115 тысяч рублей.

Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также он лишён на три года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти на государственной и муниципальной службе. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.