Салехард, 1 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Семья фермеров Елемесовых из Ямало-Ненецкого автономного округа готова увеличить производство куриного мяса, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Куры

Фермерское хозяйство из Шурышкарского района работает с породами кур отечественной селекции и в течение последнего года для увеличения поголовья использует яйца собственных несушек.

При этом фермеры намерены до конца 2022 года нарастить производство своей продукции до 15-16 тонн, а также хотят построить современный птичник, для чего уже заключили договоры на его строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семья фермеров из подмосковного Чехова решила в течение ближайших шести месяцев не повышать цены на свою продукцию

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