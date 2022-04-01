Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Ситуацию с неприятном запахом воды в Ростове-на-Дону власти и ресурсоснабжающая компания взяли на контроль, однако не всегда дополнительная система очистки способна полностью решить проблему. Об этом сообщил генеральный директор АО «Ростовводоканал» Михаил Поркшеев.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«До конца мая текущего года планируется ввести в эксплуатацию три новые установки дополнительной обработки воды с применением специальных реагентов – флокулянтов. Стоимость проекта – около 20 млн рублей. Также отмечу, что не всегда качество воды в домах ростовчан зависит от нас. Порой проблема носит локальный характер — причина кроется во внутридомовых сетях. Но этим вопросом уже должны заниматься управляющие компании», — уточнил он.

По словам Поркшеева, в настоящее время усилена промывка городских водопроводных сетей.

При этом вода соответствует санитарным нормам и безопасна для здоровья ростовчан, заверили власти.

ИА REGNUM сообщало, что подобная проблема возникла в Ростове-на-Дону и весной 2021 года. Тогда неприятный запах воды и различные примеси в ней донской губернатор Василий Голубев назвал управленческим просчётом. Затем специалисты различных лабораторий признали воду из Ростова-на-Дону опасной для здоровья.

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