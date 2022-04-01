Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ситуацию с неприятном запахом воды в Ростове-на-Дону власти и ресурсоснабжающая компания взяли на контроль, однако не всегда дополнительная система очистки способна полностью решить проблему. Об этом сообщил генеральный директор АО «Ростовводоканал» Михаил Поркшеев.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«До конца мая текущего года планируется ввести в эксплуатацию три новые установки дополнительной обработки воды с применением специальных реагентов – флокулянтов. Стоимость проекта – около 20 млн рублей. Также отмечу, что не всегда качество воды в домах ростовчан зависит от нас. Порой проблема носит локальный характер — причина кроется во внутридомовых сетях. Но этим вопросом уже должны заниматься управляющие компании», — уточнил он.

По словам Поркшеева, в настоящее время усилена промывка городских водопроводных сетей.

При этом вода соответствует санитарным нормам и безопасна для здоровья ростовчан, заверили власти.

ИА REGNUM сообщало, что подобная проблема возникла в Ростове-на-Дону и весной 2021 года. Тогда неприятный запах воды и различные примеси в ней донской губернатор Василий Голубев назвал управленческим просчётом. Затем специалисты различных лабораторий признали воду из Ростова-на-Дону опасной для здоровья.