Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В Новосибирске устанавливаются обстоятельства травмирования женщины после падения глыбы льда с крыши дома. Начата доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Уборка снега с крыши Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, 31 марта с крыши многоквартирного жилого дома №17 по улице Ученическая в Первомайском районе города на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Её госпитализировали в больницу. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в этот же день, 31 марта, с крыши дома № 12 на улице Карла Маркса в Ленинском районе города глыба льда упала на 51-летнюю женщину.

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