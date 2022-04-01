Канберра, , 12:23 — REGNUM Член Палаты представителей Австралии Боб Каттер 1 апреля в эфире телеканала Nine News призвал ввести всеобщую воинскую повинности в стране, чтобы молодые жители страны были обучены воевать в рамках меняющихся геополитических условий.

Австралийский солдат

По его словам, практика всеобщей воинской повинности хорошо показала себя в ходе последних событий на территории Украины.

«Потому что во всех этих … европейских странах широко распространено огнестрельное оружие, и во многих из этих стран проводится обязательная военная подготовка», — объяснил Каттер.

В качестве еще одного примера он привел Израиль, сославшись на его военные победы над более крупными соседями.