Вашингтон, 1 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Командование коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за более чем восемь месяцев опубликовало в марте данные о жертвах среди мирного населения, назвав цифру в 1 тыс. 437 погибших с 2014 года — что намного меньше, чем данные неправительственных организаций, сообщает 31 марта Responsible Statecraft.

Navoine.info Багдад после американских бомбежек

Так, командование операции «Непоколебимая решимость» заявило о том, что было установлено 68 случаев нанесения ударов по мирным жителям, из них десять удалось подтвердить, 53 вызывали сомнения, еще в пяти случаях речь шла об уже указанных. В тех десяти случаях, которые подтвердились, погибли 18 мирных жителей, еще 10 получили ранения.

В свою очередь, неправительственная организация Airwars обратила внимание на то, что, по ее оценкам, количество жертв среди мирного населения в указанных десяти случаях намного больше — «от 45 до 166 убитых».

За месяц до публикации командованием операции «Непоколебимая решимость» данных о погибших среди мирного населения, глава Пентагона Ллойд Остин поручил после статьи в The New York Times о том, что, как следует из документов, американские бомбардировки на Ближнем Востоке в последние годы были «отмечены глубоко ошибочными разведывательными данными, поспешным и часто неточным выбором целей, а также гибелью тысяч гражданских лиц, многие из которых были детьми, что резко контрастировало с представлением американского правительства о войне, которая ведется с помощью всевидящих БПЛА и высокоточных бомб», провести проверку того, какой ущерб мирному населению нанесли действия США в регионе. Эти документы указывают на то, что «несмотря на строго кодифицированную систему Пентагона для изучения жертв среди гражданского населения, на место обещаниям прозрачности и подотчетности пришли непрозрачности и безнаказанности».

По данным организации Airwars, всего с начала операции по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году погибли от 8 тыс. 192 человек до 13 тыс. 243 мирных жителей. Более того, организация обнаружила определенные нестыковки в анализе Пентагона достоверности сообщений о нанесении удара по мирным жителям.

«Хотя мы приветствуем публикацию этих оценок ущерба гражданским лицам, ясно, что методики министерства обороны все еще нуждаются в радикальном улучшении», — отметил новый директор Airwars Эмили Трипп.

«Мы ищем ясности, в частности, в отношении того, когда будут рассмотрены оставшиеся 37 открытых дел, а также получения дополнительной информации от министерства обороны об их стандартах оценки ущерба гражданским лицам», — добавила она.