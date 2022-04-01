Оренбург, , 12:20 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализированы 43 пациента. Это на семь меньше, чем днем ранее, сообщает 1 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарах находятся 379 человек, из них 115 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 14 оренбуржцев, еще 234 человека пребывают на кислородной поддержке.

За сутки из больниц выписали 782 выздоровевших пациента. Зафиксировано два летальных исхода.

Заболеваемость в регионе продолжает снижаться. За последние сутки (31 марта) выявили 246 заражений коронавирусом, с начала пандемии — 210 965.