Улан-Удэ, 1 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Четырёхлетнего ребёнка с ножевым ранением вертолётом доставили из Баргузинского района Бурятии в столицу Улан-Удэ. В настоящее время мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице, сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на республиканский минздрав.

Patrick Slattery Окровавленный нож

Инцидент произошёл 31 марта. Играя у себя дома с ножом, ребёнок упал на него, получив проникающее ранение. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу, а в тот же день за ним из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации с хирургами.

«Медиками была выполнена операция. Благодаря оперативным слаженным действиям медицинских работников ребёнок своевременно получил необходимую медицинскую помощь. После стабилизации состояния пациента доставили Улан-Удэ», — отметили в министерстве.

Состояние ребёнка остаётся тяжёлым, но стабильным. Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия прокуратура республики организовала проверку.