Красногорск, , 12:19 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 563 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 1 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 929 690 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 960 543.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 1 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 12 человек.

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