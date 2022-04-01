Ирбит, Свердловская область, 1 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ирбите Свердловской области 22-летний предприниматель пытался подкупить сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Преступление было совершено 24 марта. Экипаж ГИБДД заподозрил, что водитель пьян. На это молодой человек предложил сотрудникам деньги, чтобы избежать наказания.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. По информации начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, гражданин хотел дать полицейским 32 тыс. рублей. Но те не приняли этого дара.