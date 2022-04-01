Москва, 1 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по обстрелам украинскими силовиками Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

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Следователи возбудили дела по фактам обстрелов украинскими войсками 30 и 31 марта гражданских объектов республик Донбасса по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

В СК отметили, что действия украинских силовиков не соответствуют Женевской конвенции. В результате их действий погибли и получили ранения мирные люди.

Ранее в СК России возбудили ряд дел по фактам обстрелов ДНР и ЛНР.