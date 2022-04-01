Москва, 1 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Давление продавцов сохранилось в ходе минувшей сессии на Уолл-стрит, в результате чего ведущие индексы завершили падением третью сессию подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

«По итогам I квартала 2022 года были зафиксированы худшие с начала пандемии результаты – с начала января высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился более чем на 9%, а S& P 500 – почти на 5%.

Учитывая комбинацию обстоятельств, такие потери не вызывают удивление – инвесторам приходится одновременно справляться с тревожными новостями по российско-украинскому конфликту и наблюдать беспрестанный рост инфляции, которая в свою очередь подталкивает Центробанки к повышению ставок в крайне нестабильные времена.

К слову об инфляции: вчерашний отчет показал, что индекс расходов на личное потребление в США вырос в феврале на 0,4%. По сравнению с январем подъем несколько замедлился, но годовой PCE при этом вырос до 5,4%, отметив новый почти 40-летний максимум.

За прошедшую сессию все три ведущих американских индекса потеряли немногим более 1,5% и теперь фьючерсы демонстрируют небольшой отскок в ожидании ключевого отчета по рынку труда США.

Азиатские фондовые площадки тоже продолжили отступление на торгах 1 апреля, отражая усиление опасений рецессии на фоне ухудшения экономических показателей и отсутствия значимого прогресса в направлении разрешения геополитического конфликта.

Nikkei 225 в Токио просел на 0,56% после выхода исследования Танкан от Банка Японии, отразившего падение индекса доверия крупных промышленных компаний к экономике впервые за семь кварталов.

Гонконгский Hang Seng, который в моменте нес внушительные потери, к концу сессии сократил внутридневное снижение до четверти процента. Тем временем китайский Shanghai Composite пошел против тренда и вырос почти на 1%, тогда как южнокорейский Kospi лишился 0,65%.

Российский рынок пережил крайне удачную сессию 31 марта – индекс Мосбиржи подскочил более чем на 7%, показав один из лучших внутридневных результатов за последние несколько лет.

Сегодня, 1 апреля, индекс продолжает восхождение и уже набирает 3,5%, как и РТС. Такой стремительный подъем, безусловно, во многом обязан спекулятивной составляющей, тем более происходит на негативном внешнем фоне.

Тем временем рубль торгуется в районе максимумов 25 февраля. Доллар осциллирует вокруг отметки 83 руб., от которой сегодня пытается развить отскок.

На международной арене USD вернулся к росту, отыгрывая сильные данные по инфляции, что в сочетании с отсутствием позитива на геополитическом фронте предполагает отсутствие аргументов в пользу дальнейшего укрепления рубля.

Напротив, перед выходными, которые могут принести свежий негатив, трейдеры могут частично зафиксировать прибыль после солидного восстановления «россиянина». Так, до конца сессии нельзя исключать возвращения пары доллар/рубль выше 85 рублей», — считает эксперт.

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