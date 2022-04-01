Канберра, 1 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Австралия столкнется с серьезным изменением правил игры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), если Китаю все же удастся разместить свои военные корабли на Соломоновых островах. Об этом 1 апреля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Азия

После того, как власти Соломоновых островов парафировали соглашение о безопасности с Китаем, у Пекина появились возможности разместить свои вооруженные силы менее чем в 2000 километрах от береговой линии Австралии.

«Теперь нам придется больше думать о защите своего восточного побережья… скорее всего, больше внимания будет уделяться лучшему наблюдению за действиями Китая с помощью военно-морских, космических и воздушных средств», — рассказал журналистам военный эксперт Малкольм Дэвис.

Он также отметил, что после майских федеральных выборов новое правительство Австралии должно существенно пересмотреть военный потенциал на восточном побережье континента, чтобы идти в ногу с меняющейся обстановкой в области безопасности.