Бразилиа, , 12:17 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару 31 марта в прямом эфире раскритиковал экс-министра юстиции и кандидата на президентский пост Серхио Моро и назвал его лжецом и предателем. Об этом сообщает новостное агентство Correio Braziliense.

Жаир Болсонару Camara.leg.br

Таким образом он отреагировал на результаты расследования Федеральной полиции в отношении действующего президента, обвинение о вмешательстве в деятельность которой были выдвинуты Серхио Моро.

Болсонару подозревали во вмешательстве в деятельность полиции путём установления слежки и внедрения агента, а также попытками повлиять на назначения и кадровые перестановки. Подобное заявление сделал Серхио Моро одновременно с его отставкой.

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