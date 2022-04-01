Бразилиа, 1 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару 31 марта в прямом эфире раскритиковал экс-министра юстиции и кандидата на президентский пост Серхио Моро и назвал его лжецом и предателем. Об этом сообщает новостное агентство Correio Braziliense.

Camara.leg.br Жаир Болсонару

Таким образом он отреагировал на результаты расследования Федеральной полиции в отношении действующего президента, обвинение о вмешательстве в деятельность которой были выдвинуты Серхио Моро.

Болсонару подозревали во вмешательстве в деятельность полиции путём установления слежки и внедрения агента, а также попытками повлиять на назначения и кадровые перестановки. Подобное заявление сделал Серхио Моро одновременно с его отставкой.