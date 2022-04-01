Пекин, 1 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Страны Запада должны были принять решение о роспуске НАТО после распада СССР. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 1 апреля на регулярном брифинге.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Являясь продуктом холодной войны, НАТО должна была быть распущена после распада СССР», — сказал китайский дипломат.

Ранее, 26 января, Чжао Лицзянь заявил, что НАТО — пережиток холодной войны, и от идеологии той эпохи альянсу следует отказаться. Как сообщало ИА REGNUM, так он прокомментировал требование России о нерасширении НАТО на восток.

По словам представителя китайского МИД, расширение альянса — одно из проявлений политики создания блоков. Но ментальность времён холодной войны ушла в прошлое, сейчас нужно прилагать усилия для укрепления безопасности и стабильности.

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