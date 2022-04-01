Канберра, 1 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В первые три месяца 2022 года рост цен на рынке недвижимости в Австралии замедлился, поскольку за первый квартал средняя стоимость дома увеличилась всего на 17 000 долларов. В этой связи многие аналитики предсказывают, что скоро рост цен на недвижимость сменится на их падение. Об этом 1 апреля сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Индекс Hedonic Home Value Index от профильной организации CoreLogic показал незначительное повышение цен на жилье в Австралии в марте — 0,7%. В основном это произошло за счет роста стоимость жилья не в крупных мегаполисах, а городах несколько поменьше — в Брисбене, Аделаиде и Перте.

По состоянию на 1 апреля средняя стоимость недвижимости (это охватывает как отдельное домовладение, так и квартиру) составляет 738 975 долларов.

Отмечается, что в двух крупнейших мегаполисах Австралии Сиднее и Мельбурне, рост цен замедлился колоссально: в Сиднее с 9,3% за три месяца, предшествовавших маю 2021 года, до всего 0,3% за весь первый квартал 2022 года; в Мельбурне падение роста цен составило с 5,8% 0,1%.