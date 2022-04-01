Пермь, , 12:14 — REGNUM В ковидные центры Пермского края за сутки поступили 74 пациента. Прошлый суточный показатель превышен на 10 случаев. Об этом 1 апреля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в стационарах лечение получают 645 пермяков с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 24,6%. Состояние находятся 72 пациента. Из них 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили 360 085. Из них 407 фактов пришлось на 31 марта. За последние сутки в Пермском крае провели 5718 ПЦР-исследований.