Белгород, 1 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Белгородской области нет и не будет проблем с топливом, заверил 1 апреля министр экономического развития и промышленности региона Дмитрий Гладский. Поставщики нефтепродуктов гарантируют поставки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Заправка

На территории области нефтепродукты поставляют компании «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Ютек» и «Осколнефтеснаб». Руководители этих предприятий гарантируют властям, что перебоев у белгородских нефтебаз не будет.

«Беспокоиться не стоит. В «Роснефти» также подтверждают возможность бесперебойного обеспечения нефтепродуктами, в том числе и по той сетке заправки, которую они курируют. Они изменяют логистику в доставке нефтепродуктов и начинают использовать не белгородскую базу нефтепродуктов, а базу в Губкине, Курске и Воронеже», — уточнил Дмитрий Гладский.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с пожаром на крупной нефтебазе в Белгороде взяло на контроль Минэнерго РФ. По данным властей, к возгоранию привёл авиаудар вертолётов ВС Украины.