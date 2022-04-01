Сидней, Австралия, , 12:32 — REGNUM По данным организации The Fair Work Ombudsman, которая занимается отслеживанием и фиксацией нарушений в трудовой сфере, фирма, обслуживающая люксовый пятизвездочный отель в Сиднее Shangri-La, недоплатила своим порядка 200 сотрудникам более 3 миллионов долларов. Об этом 1 апреля сообщил телеканал Nine News.

Сидней

По данным правозащитной организации, фирма Lilyvale Hotel Pty Ltd не смогла обеспечить, чтобы заработная плата, выплачиваемая отдельным сотрудникам отеля, была достаточной для покрытия всех их минимальных законных сверхурочных и штрафных ставок в соответствии с трудовым законодательством. В результате отель допустил «значительную» недоплату сверхурочных и штрафных ставок за работу в выходные, ночные смены и праздничные дни.

Недоплаты происходили в период с 2013 по 2019 год. Среди пострадавших сотрудников числятся повара, шеф-повара, носильщики вещей, инженеры, персонал по обслуживанию номеров и администраторы.

Некоторые из низкооплачиваемых работников прибыли из таких стран, как Таиланд, Индия, Мьянма, Южная Корея, Филиппины и Великобритания.