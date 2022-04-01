Белгород, 1 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Белгороде пострадало ещё одно предприятие при обстреле украинских вертолётов, сообщает РИА Новости.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

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Осколками задето здание ООО «Техсапфир» на территории промышленного парка «Северный». Руководитель компании Авак Овагимян рассказал агентству, что пробита стена корпуса, повреждены стёкла и мониторы.

Как сообщало ИА REGNUM, два украинских вертолёта совершили атаку нефтебазы в Белгороде.