Чехов, Московская область, , 12:12 — REGNUM Семья фермеров из подмосковного Чехова решила в течение ближайших шести месяцев не повышать цены на свою продукцию, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Сыры Publicdomainpictures.net

Многодетная семья Коваленко, которая начинала свое производство два с половиной года назад, производит сыры разных сортов и готова увеличивать объемы производства на фоне антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса для сети быстрого питания открыли на предприятии «Турбаслинские бройлеры» в Башкирии.

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