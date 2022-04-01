Новосибирск, 1 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Новосибирске назначена доследственная проверка по факту травмирования женщины из-за падения с жилого дома глыбы льда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш от снега и льда

Установлено, что 31 марта с крыши дома № 12 на улице Карла Маркса в Ленинском районе города на 51-летнюю женщину упала глыба льда. Она была госпитализирована в больницу.

В ведомстве уточнили, что сейчас угрозы её жизни и здоровью нет.

Следователь уже осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и устанавливаются ответственные за своевременную очистку крыши дома лица.