Брюссель, 1 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Брюсселе 31 марта прошло очередное заседание комитета «Республика Казахстан — Европейский Союз». Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

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По данным пресс-службы на встрече присутствовали замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко и заместитель директора по Рф, Восточному партнёрству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

«В ходе заседания был проведён детальный обзор реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главными вопросами были политическое и торговое сотрудничество, а также соблюдение прав человека. Кроме того, стороны обсудили либерализацию визового режима между Казахстаном и ЕС.

Напомним, в ноябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Брюссель, где провёл переговоры с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Казахстанский лидер тогда пообещал создать условия для поддержки иностранных инвесторов в республике.