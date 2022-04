Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Американская группа Red Hot Chili Peppers опубликовала клип These Are The Ways, приуроченный к выходу нового альбома. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 1 апреля.

Группа Red Hot Chili Peppers NME

По сюжету видео, солист группы Энтони Кидис совершает кражу в круглосуточном магазине, после чего пытается сбежать от сотрудников полиции, параллельно посещая необычные локации. Режиссёром работы выступила Малия Джеймс.

Ранее Red Hot Chili Peppers представили свой новый студийный альбом под названием Unlimited Love. Пластинка включила в себя 17 композиций и стала первым полноценным релизом для группы за последние шесть лет.

