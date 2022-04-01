Челябинск, 1 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одной из фирм заподозрен в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в налоговые органы ранее была предоставлена ложная информация о сделках. Это позволило фирме получить налоговые вычеты по налогам на добавленную стоимость и на прибыль.

Проводятся следственные действия. Отметим, подобный случай далеко не первый. Только в Челябинской области за последнее время было выявлено несколько таких преступлений.