Самара, , 12:09 — REGNUM Экс-начальника отдела ГИБДД в Самарской области признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В суде было установлено, что в ноябре и декабре 2020 года, обвиняемый экс-начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району в два этапа получил от руководителя фирмы, которая осуществляет работу в сфере грузоперевозок, 180 тысяч рублей за беспрепятственный проезд через территорию Пестравского района Самарской области большегрузных автомашин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Красноармейский районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 3, 6 млн рублей.

Помимо этого, суд на три года лишил осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов. Подсудимый также лишен специального звания «капитан полиции».

«Мера пресечения осужденному с домашнего ареста изменена на заключение под стражу, он взят под стражу в зале суда», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину осудили за коммерческий подкуп.