Лондон, , 12:08 — REGNUM Мик Джаггер, британский рок-музыкант и фронтмен The Rolling Stones, выпустил новый сольный сингл под названием Strange Game. Об этом 1 апреля рассказал портал NME.

Мик Джаггер Jerzy Bednarski

Сингл станет основной темой для будущего сериала от Apple «Медленные лошади», первые два эпизода которого вышли 1 апреля на площадке Apple TV+. Сингл Мика Джаггера был написан в соавторстве с композитором Дэниелом Пембертоном.

Композитор также отозвался о работе с Джаггером: «Это был один из лучших опытов, полученных мною в карьере. Мне кажется, мы создали уникальную заглавную тему».

Читайте ранее в этом сюжете: Bring Me The Horizon представили совместную песню с рэпером Masked Wolf